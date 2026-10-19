Reggina: mister Marchionni spiega le scelte degli Under e della nuova coppia d’attacco

L’analisi di mister Marchionni in sala stampa, al termine della vittoria preziosa ottenuta sul campo della Nissa: “Sono contento della prestazione e anche di aver vinto così. La squadra ha impattato benissimo e poi ha saputo soffrire. La Nissa è una squadra forte e di qualità, ci hanno messo in difficoltà soprattutto sui calci piazzati. Per far giocare chi volevo, ho dovuto modificare la distribuzione degli Under, questa è la regola. Ero molto sereno, la settimana di allenamenti mi ha dato molte risposte e ho visto nei ragazzi la consapevolezza del periodo che si stava attraversando. La scelta di Fazio per Specker in quella zona di campo è stata dettata dalla necessità di dare maggiore solidità difensiva, in questo determinato momento dove forse c’era un pizzico di preoccupazione.

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Una vittoria che ha fatto ripartire la testa ai ragazzi, te ne accorgi da come si è esultato anche a fine gara, le ultime due prestazioni non eravamo noi. Prima della quinta partita si diceva che non avevamo incontrato nessuna grande squadra. Adesso è successo e si è perso solo una volta, credo che questo dimostri il reale valore della squadra. Sapevamo quanto fosse importante superare questo ciclo e il gruppo ha risposto presente. Quelle due partite hanno fatto venire un pò di pensieri, ma in un campionato lungo come questo ci possono stare.

La coppia d’attacco ha fatto benissimo, ha lottato, lavorato per la squadra, Magrassi ha fatto anche gol. Ho sempre detto che quando gli attaccanti corrono e diventano i primi difensori, ne usufruisce tutto il resto della squadra”.