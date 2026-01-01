Reggina: il messaggio via social del patron Ballarino ai tifosi amaranto
Lo striscione degli ultras e l'abbraccio ideale alla città di Reggio
01 Gennaio 2026 - 16:25 | Redazione
Arriva via social il messagio di auguri del patron Ballarino ai tifosi della Reggina: “Buon anno a tutto il popolo amaranto! Che il nuovo anno porti emozioni, orgoglio e tante soddisfazioni. Sempre forza amaranto“.
Il messaggio degli ultras
C’è anche il saluto degli ultras alla città di Reggio Calabria e l’augurio per il 2026: “Dalla Curva Sud, il nostro cuore pulsante, un abbraccio a tutta Reggio Calabria: che il nuovo anno porti orgoglio, unità e la stessa passione che ogni domenica accende la nostra città. Buon anno, Reggio”.