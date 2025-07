Reggina: il primo messaggio del difensore Blondett

Esperienza, solidità e affidabilità. La Reggina ha scelto Edoardo Blondett per rinforzare il reparto difensivo dove nell’asse centrale sono stati confermati Domenico Girasole e Adejo, è arrivato Rosario Girasole, mentre sulle corsie esterne i nuovi Under come Lanzillotta, Distratto e Fomete. Blondett aveva già indossato la maglia amaranto nella stagione 2019-20 con Mimmo Toscano in panchina e quel campionato interrotto dalla pandemia, ma vinto dalla Reggina.

Queste le sue prime parole sulla pagina instagram del club: “Sono tornato, ci vediamo allo stadio per rivivere bei momenti insieme“.