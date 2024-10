Reggina, Mezavilla: “Obiettivo raggiunto. Per me non è stato facile…”

Le parole dell’esperto centrocampista amaranto, nota positiva dell’ultima parte di stagione dopo un girone d’andata pieno di difficoltà: “Raggiunto un traguardo importante, ci tenevo tanto ad aiutare la squadra e la tifoseria. C’è stato un periodo complicato per me durante la stagione, in quei due mesi non ho mai mollato, ringrazio chi mi è stato vicino. Mi sono comportato come ho fatto sempre in questi 16 anni in Italia, lavorando da professionista e sempre a disposizione”.