Reggina: l’appello della Curva Sud ai tifosi amaranto
Domenica al Granillo il Milazzo, vera sorpresa di questo campionato. Ma bisogna continuare a vincere
08 Dicembre 2025 - 13:18 | Redazione
Le tre vittorie consecutive ottenute dalla Reggina hanno ridato vigore, un pizzico di serenità in più e soprattutto voglia di crederci nuovamente. Gli ultras, assenti forzati in occasione della trasferta di Paternò, attraverso uno degli elementi più rappresentativi come Emanuele Lubrano, lanciano un appello alla tifoseria per la delicatissima sfida di domenica al Granillo contro il sorprendente Milazzo:
“Dopo tre vittorie consecutive, adesso tocca a noi.
Domenica si torna a casa: vogliamo la Curva Sud 1914 piena, una bolgia che spinge la squadra dal primo all’ultimo minuto. Riempiamo la Curva. Portiamo insieme la Reggina dove merita“.