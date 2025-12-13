Reggina – Milazzo, i convocati amaranto. Emergenza vera, aggregati altri due giovani
Torrisi con gli uomini contati. Difesa e centrocampo con pochi cambi
13 Dicembre 2025 - 16:13 | Comunicato Stampa
Sono 21 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Milazzo:
Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Bianchi (2008, numero maglia 26), Desiato, Distratto, Fomete, D. Girasole, R. Girasole, Longo (2007, numero maglia 25), Panebianco
Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì
Attaccanti: Chirico, Di Grazia, Edera, Ferraro, Pellicanò, Ragusa
Non convocati: Gatto, Zenuni
Indisponibili: Adejo, Barillà, Lanzillotta, Porcino, Palumbo
Squalificati: Mungo, Salandria, Sartore