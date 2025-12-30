Reggina, Minniti: ‘Speriamo che nel 2026 venga raccontata la verità rispetto a quello che facciamo’

Al termine del brindisi tra la società amaranto e i giornalisti, ha parlato il presidente Minniti: “Ricordiamoci sempre che la Reggina non è semplicemente una squadra di calcio ma è anche appartenenza ed è per questo che si svolgono tante attività sul territorio e quindi va sempre tutelata e rispettata. Mi auguro che il 2026 ci regali soddisfazioni, che sia un anno equilibrato e soprattutto che venga raccontata con onestà la verità rispetto a quello che cerchiamo di fare quotidianamente con il dottore Ballarino, ossia il rafforzamento della società e creare solo azioni positive grazie alla Reggina“.

Leggi anche