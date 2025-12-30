Reggina: brindisi di fine anno. Il discorso di Ballarino ai giornalisti
"Quando le cose vanno male la colpa é inevitabilmente della dirigenza"
30 Dicembre 2025 - 09:53 | Redazione
Al termine dell’incontro con i giornalisti per il brindisi di fine anno, il patron Ballarino ha rilasciato una breve dichiarazione: “Ancora non è stato fatto nulla, abbiamo cercato di aggiustare le cose. Quando le cose vanno male la colpa é inevitabilmente della dirigenza, successivamente siamo stati bravi a rimettere le cose a posto, rispetto ad un percorso che sembrava smarrito. Grazie ai calciatori, al mister e alla società, ma anche a tutti i nostri tifosi, che in questo ultimo periodo sono stati accanto alla squadra, incoraggiandola dal primo all’ultimo minuto. In questi due anni e mezzo ho imparato cosa significa avere accanto i nostri tifosi.
“I risultati si raggiungono solo con l’unione di tutte le componenti, le critiche sono giuste, ma bisogna raggiungere l’obiettivo. Spero in un 2026 che riporti il professionismo a Reggio Calabria, faremo di tutto per raggiungerlo. Bisogna farlo in maniera razionale, a volte il direttore generale mi frena nel mio essere troppo tifoso”.