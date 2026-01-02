Reggina, Minniti: ‘Qui non si sceglie la strada facile. Qui si resta, si soffre, si resiste’

Il messaggio ai tifosi del presidente della Reggina Minniti attraverso il proprio profilo social:

“Negli ultimi giorni del 2025, guardando indietro, una cosa è certa: nulla di ciò che abbiamo vissuto è stato inutile.

Ogni caduta, ogni ferita, ogni silenzio pesante ha lasciato un segno. E i segni non sono vergogna: sono appartenenza. Chi conosce la Reggina lo sa.

Qui non si sceglie la strada facile.

Qui si resta, si soffre, si resiste.

Qui si impara che il valore non sta solo nella vittoria, ma nel restare in piedi quando tutto spinge a mollare.

Un anno non è solo tempo che passa. È prova. È passaggio. È costruzione.

Il 2026 non sarà un regalo. Sarà una responsabilità.

Da affrontare con disciplina, fede, memoria e con quel legame profondo che unisce chi ama gli stessi colori.

Che porti luce a chi ha attraversato il buio, forza a chi non ha mai smesso di crederci, e unità, perché solo insieme si scrive la storia.

Avanti.

Con rispetto per il passato e lo sguardo fisso sul futuro“.