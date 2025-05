Reggina, Minniti: ‘Se ci saranno le condizioni, faremo quello che si deve’

Adesso bisogna solo aspettare e capire quello che accadrà in sede di iscrizione ai campionati

Felicità ma anche la solita pacatezza nel suo intervento a radio Febea del presidente della Reggina Minniti: “Abbiamo dei ragazzi fantastici che hanno combattuto fino all’ultimo istante, è stata una partita interminabile e siamo felici sia finita con una vittoria. Dopo aver perso il campionato per un punto, questo era l’obiettivo e dovevamo raggiungerlo così come è stato, anche se la certezza di un ripescaggio non ce l’abbiamo. Ribadiamo ancora una volta che la società, se ci saranno le condizioni, farà quello che deve”.