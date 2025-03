Reggina, Minniti: ‘Stiamo continuando a vincere e non ci dobbiamo fermare’

"Mi dispiace che in questa fase del campionato diverse squadre si trovino in difficoltà"

Vittoria della Reggina con il più classico dei punteggi, grazie alle reti di Barranco e Urso. La squadra amaranto continua la sua rincorsa sul Siracusa, che si è imposto con lo stesso punteggio, 0-2, a Enna. Parla il presidente Minniti a radio Febea: “Nessuna partita è semplice, tantomeno scontata e lo abbiamo capito anche oggi. L‘Akragas è rimasto compatto nella prima parte, poi siamo riusciti a sbloccarla ad inizio del secondo tempo. Puntavamo al filotto, stiamo continuando a vincere e non ci dobbiamo fermare.

Adesso la pausa arriva nel momento giusto, rifiatiamo e recuperiamo qualche calciatore. I risultati delle altre? Se la Scafatese si è ulteriormente staccata forse è un motivo in più per fare bene a Siracusa, ma noi dobbiamo pensare al nostro percorso. Sambiase è una bella realtà, oltre ad un ottima squadra, ma ci faremo trovare pronti, sarà una partita tosta alla ripresa. Sono contento per Barranco e spero possa aumentare il proprio bottino. Urso ha fatto un bellissimo gol. Mi dispiace che in questa fase del campionato diverse squadre si trovino in difficoltà, ma rimaniamo concentrati su di noi e basta”.