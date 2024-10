Monsignor Morosini chiama il giocatore della Reggina Mario Situm: ‘Grazie’

Nella mattinata di sabato l’amministratore apostolico di Reggio Calabria – Bova, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, ha telefonato al giocatore della Reggina Mario Situm, per congratularsi per le parole pronunciate a fine partita, dopo aver sconfitto il Venezia nella partita di venerdì santo.

Leggi anche

Commozione per la dedica a Gesù

“Mi ha commosso il fatto che tu abbia dedicato la vittoria e il goal fatto a Gesù, nel giorno solenne del venerdì santo – ha esordito monsignor Morosini -, la semplicità con la quale l’hai fatto è stato un chiaro segno che la dedica partiva dal profondo del cuore».

Il giocatore amaranto, infatti, nelle interviste dopo la gara di venerdì santo ha dichiarato: «Oggi purtroppo abbiamo giocato, è un grande giorno per noi cattolici, Gesù è morto per noi tutti e voglio dedicare la partita e questo goal per lui». Queste esternazioni dell’ala sinistra della formazione di mister Baroni, sono state accolte con apprezzamento dall’amministratore apostolico di Reggio – Bova: «Ho sentito il bisogno di ringraziarti, come vescovo, ma soprattutto come uomo e credente come te. Grazie dal profondo del cuore. Non è facile che un personaggio pubblico e ancor più un giovane sportivo faccia di queste dichiarazioni così fuori dal contesto culturale e sociale in cui viviamo: la cultura dominante non lo tollera; plaude solo a dichiarazioni di altro tipo», ha affermato monsignor Fiorini Morosini, che poi ha concluso: «Hai avuto coraggio: il coraggio dei semplici, senza essere bigotto. Grazie per questa bella testimonianza. Mantieni sempre la tua fede semplice e coraggiosa e trasmettila così ai tuoi figli”.