Reggina-Nocerina: i convocati amaranto. Due squalificati, quattro gli indisponibili
Si scende in campo questa sera al Granillo alle 20,30. Torrisi osserverà dalla tribuna
22 Ottobre 2025 - 14:04 | Redazione
Sono 22 i calciatori convocati da mister Danilo Polito per i 16esimi di finale di coppa Italia con la Nocerina:
Portieri: Boschi, Druetto,
Difensori: Adejo, Blondett, Gatto, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta
Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria, Zenuni
Attaccanti: Chirico, Di Grazia, Edera, Grillo, Montalto, Palumbo, Rizzo
Indisponibili: Ferraro, Lagonigro, Pellicanò, Ragusa
Squalificati: Distratto, Fomete