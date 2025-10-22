City Now

Reggina-Nocerina: i convocati amaranto. Due squalificati, quattro gli indisponibili

Si scende in campo questa sera al Granillo alle 20,30. Torrisi osserverà dalla tribuna

22 Ottobre 2025 - 14:04 | Redazione

Domenico Girasole

Sono 22 i calciatori convocati da mister Danilo Polito per i 16esimi di finale di coppa Italia con la Nocerina:

Portieri: Boschi, Druetto,
Difensori: Adejo, Blondett, Gatto, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta  
Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria, Zenuni  
Attaccanti: Chirico, Di Grazia, Edera, Grillo, Montalto, Palumbo, Rizzo

Indisponibili: Ferraro, Lagonigro, Pellicanò, Ragusa 
Squalificati: Distratto, Fomete

