Reggina-Nocerina: le formazioni ufficiali. Edera al centro dell’attacco
Montalto va in tribuna. La squadra sarà guidata dal match analyst Polito
22 Ottobre 2025 - 19:47 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Reggina-Nocerina, gara valida per i 16esimi di finale di coppa Italia di Serie D.
REGGINA (4-3-3): Boschi; R. Girasole, Blondett, D. Girasole, Gatto; Salandria, Mungo, Correnti; Grillo, Edera, Palumbo. All. Polito
A disposizione: Druetto, Di Grazia, Barillà, Zenuni, Lanzillotta, Laaribi, Rizzo, Porcino, Chirico.
NOCERINA (3-5-2): Sorrentino; Russo, Troest, Morales; Fraraccio, Konate, Bezzon, Giannone, Maggiore; Opoola, Simeri. All. Fabiano
A disposizione: Wodzicki, Tazza, Guifo, Lupi, De Crescenzo, Deli, Felleca, Kernezo, Diop
Arbitro: Mattia Santinelli di Bergamo. Assistenti: Valerio Fatati di Latina e Gianmarco Amato di Aprilia