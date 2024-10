Reggina: ecco l’alternativa a Liotti per la corsia sinistra

Il calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti nella giornata di oggi. Il DS Taibi è operativo da diverso tempo e come già fatto nel corso della campagna acquisti estiva, lavora su più fronti e su diversi profili per ogni ruolo. L’ultimo nome è quello lanciato dal sito alfredopedulla.com che raramente sulle questioni riguardanti la Reggina sbaglia, questo quanto riportato sul portale:

“Un nome nuovo, a sorpresa, per la fascia sinistra della Reggina. E’ quello di Giovanni Pinto, classe 1991, in uscita da Catania e con un contratto in scadenza nel 2021. La trattativa è stata impostata talmente bene che Pinto può scavalcare Liotti del Pisa, mentre Rubin potrebbe uscire in caso di proposta a lui gradita. Dopo Sarao la Reggina punta il rinforzo per la fascia sinistra. E non finirà qui…”

