Reggina: tutti i nomi degli attaccanti accostati agli amaranto tra sondaggi e trattative

L’attaccante è da sempre il colpo più atteso. Quello che infiamma i tifosi, fa sognare e spesso segna la differenza tra una stagione qualunque e un campionato da protagonisti. La Reggina lo sa bene e, mentre lavora su più fronti per completare la rosa, punta forte sul reparto offensivo. Serve il centravanti giusto, quello da doppia cifra, determinante soprattutto in categorie come la Serie D.

Al momento, in organico c’è già Ferraro, ma l’intenzione è quella di aggiungergli un profilo di peso, esperto e risolutivo. I nomi trattati sono tutti di categoria superiore, alcuni anche ben conosciuti dalla piazza amaranto.

In cima alla lista c’è Adriano Montalto, reduce da un’annata complicata a Catania. Un nome che a Reggio Calabria evoca bei ricordi: in maglia amaranto ha segnato gol pesanti e uno in particolare rimasto nella memoria di tutti, da centrocampo contro il Crotone.

Tra i profili sondati anche Di Nardo, già cercato la scorsa estate e rimasto poi a Campobasso, dove ha chiuso la stagione con 11 reti in Serie C. C’è stato anche un contatto per Stefano Pettinari, ma al momento si tratta solo di un sondaggio. Altro nome sul taccuino è quello di Michele Vano, attaccante strutturato con lunga esperienza in Serie C. In lista infine anche Ryduan Palermo, di proprietà della Carrarese e reduce da una stagione con pochi gol ad Altamura (2 in totale), ma con caratteristiche fisiche interessanti.

La Reggina è al lavoro. I tifosi attendono il nome giusto, perché più che mai serve… la sicurezza del gol.