Reggina-Nuova Igea: le formazioni ufficiali. Torrisi non tocca quasi nulla
Conferme nell'undici iniziale amaranto. Solo due le novità, una obbligata
02 Novembre 2025 - 13:58 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Reggina-Nuova Igea Virtus, gara valevole per la 10 giornata del campionato di Serie D girone I:
REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Palumbo, Adejo, D. Girasole, Distratto; Mungo, Laaribi, Porcino; Grillo, Montalto, Di Grazia. All. Torrisi
A disposizione: Boschi, Salandria, R. Girasole, Gatto, Barillà, Edera, Correnti, Chirico, Pellicanò.
NUOVA IGEA VIRTUS (3-5-2): De Falco; Maggio, Maltese, Maddaloni; Cess, Balsano, Jöao Pedro, Calafiore, Squillace; Cicirello, Samake. All. Marra
A disposizione: Testagrossa, Bisogno, Cardinale, Mirashi, Lomolino, Palme, Della Guardia, Ferrara, Di Paola
Arbitro: Giorgio D’Agnillo (Vasto). Assistenti: Angelo Calce (Cassino), Giovanni Ruocco (Brescia)