Reggina-Nuova Igea: la Curva Sud risponde a mister Torrisi
Lungo striscione apparso nel settore degli ultras prima dell'inizio del match
02 Novembre 2025 - 15:06 | Redazione
Prima dell’inizio del match tra la Reggina e la Nuova Igea, la Curva Sud espone uno striscione in risposta alle sollecitazioni del tecnico Torrisi in merito al sostegno che la squadra necessita: “Mister: chiede ai tifosi di sostenere la squadra…. Noi: sosteniamo la maglia prechè è nostra… Voi: quando vi prenderete le vostre responsabilità? Società: non degna di rappresentare la nostra città”