Reggina, Torrisi: ‘Con la Nuova Igea non è gara da dentro o fuori, anzi…’

Torna la conferenza stampa pre-gara con mister Torrisi che presenta il match con la capolista Nuova Igea: “La cura è appena iniziata e quindi ci vuole tempo per assimilare i concetti che stiamo trasferendo. Posso garantire che sotto l’aspetto mentale ha fatto grandi passi in avanti. Certo, per quelllo che voglio io sul piano fisico siamo ancora lontani. La Nuova Igea è una squadra che ancora non ha affrontato formazioni di una certa caratura in trasferta, vediamo. Come dna attaccano in verticale, fuori casa non hanno mai perso e arrivano da una vittoria importante e questo fa pensare che non siano lì per caso. Probabilmente al Granillo vorranno capire dove possono arrivare, un esame di laurea dovendo affrontare la Reggina.

Per quello che ci riguarda non la ritengo questa una gara da dentro o fuori, ci sono tante gare da giocare e vincere. Se vogliamo parlare di dentro o fuori per noi dovranno esserlo tutte. Dobbiamo arrivare al giro di boa attaccati alla vetta e poi ce la giocheremo fino alla fine e lotteremo per arrivare all’obiettivo. C’è da lavorare tanto, rimango al centro sportivo perchè c’è questa necessità, dobbiamo trovare la chiave per venire fuori da questa situazione.

In settimana si è lavorato si tanti aspetti, compreso quello tattico. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, c’è grande disponibilità da parte di tutti. La prima cosa che deve fare la Reggina è pareggiare la fame, la cattveria agonistica, la ferocia. Tecnicamente siamo superiori a tutti. Di Grazia per le qualità che ha può giocare ovunque, ci comporteremo in base anche alle caratteristiche dell’avversario, lui può fare la differenza. Mercato? Non è il momento per parlarne, se questa squadra riesce ad arrivare al top non ha bisogno di nulla”.