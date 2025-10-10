Reggina, le notizie arrivano dai social: Nino Ragusa è stato operato

Causa frattura scomposta alla clavicola destra, Nino Ragusa si è dovuto sottoporre a intervento chirurgico e questo lo costringerà a rimanere lontano dai campi di gioco per diverso tempo. Non sono stati comunicati i tempi di recupero e neppure notizie riguardo l’operazione (almeno per ora). Arriva la conferma, come spesso accade di questi tempi, attraverso i social con l’attaccante circondato dall’affetto di alcuni compagni di squadra come Barillà, Grillo e Laaribi.