Reggina, le notizie arrivano dai social: Nino Ragusa è stato operato
L'affetto e la vicinanza dei compagni di squadra subito dopo l'intervento
10 Ottobre 2025 - 09:19 | Redazione
Causa frattura scomposta alla clavicola destra, Nino Ragusa si è dovuto sottoporre a intervento chirurgico e questo lo costringerà a rimanere lontano dai campi di gioco per diverso tempo. Non sono stati comunicati i tempi di recupero e neppure notizie riguardo l’operazione (almeno per ora). Arriva la conferma, come spesso accade di questi tempi, attraverso i social con l’attaccante circondato dall’affetto di alcuni compagni di squadra come Barillà, Grillo e Laaribi.