Reggina: c’è la Nazionale Femminile per il preparatore dei portieri Stefano Pergolizzi
"Un riconoscimento prestigioso che premia la sua professionalità e rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il Club"
15 Ottobre 2025 - 17:18 | Comunicato Stampa
AS Reggina 1914 comunica con orgoglio che il preparatore dei portieri della prima squadra, Stefano Pergolizzi, è stato inserito nello staff tecnico della Nazionale Italiana Femminile Under 17, impegnata in Marocco nella Coppa del Mondo FIFA Under 17, in programma a partire da venerdì 17 ottobre.
Un riconoscimento prestigioso che premia la sua professionalità e rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il Club.
AS Reggina 1914 formula a Stefano e alla Nazionale Italiana Femminile Under 17 i migliori auguri per il prestigioso impegno sportivo.