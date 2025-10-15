City Now

Reggina: c’è la Nazionale Femminile per il preparatore dei portieri Stefano Pergolizzi

"Un riconoscimento prestigioso che premia la sua professionalità e rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il Club"

15 Ottobre 2025 - 17:18 | Comunicato Stampa

AS Reggina 1914 comunica con orgoglio che il preparatore dei portieri della prima squadra, Stefano Pergolizzi, è stato inserito nello staff tecnico della Nazionale Italiana Femminile Under 17, impegnata in Marocco nella Coppa del Mondo FIFA Under 17, in programma a partire da venerdì 17 ottobre.

Un riconoscimento prestigioso che premia la sua professionalità e rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il Club.

AS Reggina 1914 formula a Stefano e alla Nazionale Italiana Femminile Under 17 i migliori auguri per il prestigioso impegno sportivo.

