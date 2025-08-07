Reggina: Porcino sull’obiettivo, la concorrenza e l’arrivo di Montalto

Al termine dell’allenamento congiunto con il Lazzaro, ai microfoni dei giornalisti si è presentato il reggino Toti Porcino: “Siamo molto contenti di questo inizio. Si lavora tanto, mettiamo benzina per il campionato, siamo carichi e pronti e conosciamo bene quale è l’obiettivo da raggiungere. C’è grande consapevolezza, è dura, ma credo che tutti si è più pronti. Qualsiasi ruolo possa essere utile alla squadra, il mister sa che mi sta bene. La concorrenza stimola, aiuta a crescere, questo ci farà impegnare maggiormente.

Montalto? Siamo contenti che sia con noi, conosciamo il suo valore ed è molto amico di tanti compagni di squadra. Siamo la Reggina, l’obiettivo è vncere, vincere sempre. Ci sono squadre fastidiose, ma per raggiungere quello che tutti vogliamo, dobbiamo pensare solo a noi”.