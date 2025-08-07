Reggina, sottoscrizione abbonamenti: buona la prima, il dato

La campagna acquisti e l'ultimo arrivo, quello di Montalto, hanno portato nuovo entusiasmo

Se la Reggina avesse lanciato la campagna abbonamenti qualche settimana fa, la risposta sarebbe stata probabilmente più tiepida. Invece, il club ha scelto il momento giusto. Imparando dagli errori del passato, compresa la gestione dell’organico, la società ha atteso che si consolidasse un clima più favorevole.

Prezzi ritenuti accessibili e tempistiche azzeccate: il primo giorno riservato ai rinnovi ha portato alla sottoscrizione di 312 tessere. Un numero che fa ben sperare. La speranza è quella di raggiungere almeno quota 2500 abbonamenti, facendo leva sullo zoccolo duro del tifo amaranto. Non sarà semplice, ma il segnale iniziale è positivo. Lo scorso anno si arrivò a 2239 più i 150 della seconda parte.

Segnali incoraggianti sono arrivati anche dal centro sportivo Sant’Agata. Per un allenamento congiunto contro una squadra di Prima Categoria (il Lazzaro), la presenza sugli spalti è stata numerosa. Un termometro dell’entusiasmo che, almeno per ora, sembra in crescita.