City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggina: il portiere Lagonigro in testa ad una speciale classifica

Contro il Savoia almeno due le parate decisive del giovane amaranto

05 Febbraio 2026 - 16:51 | Redazione

reggina allenamento sant agata lagonigro

In altra pagina del nostro giornale abbiamo riportato i numeri riguardanti le prime cinque squadre che stazionano nella parte alta della classifica del girone I. Tra queste la Reggina con la difesa meno perforata, grazie ad una migliorare organizzazione difensiva totalmente cambiata dall’arrivo di Torrisi, ma anche grazie alle grandi parate del giovane Lagonigro. Notiziariocalcio ha stilato la classifica dei portieri rimasti imbattuti per più tempo, di seguito le prime posizioni del girone della Reggina:

Leggi anche

La classifica dell’imbattibilità

10 volte imbattuto

Antonio Lagonigro (Reggina 1914)

9 volte imbattuto

Mirko Castelnuovo (Nissa FC)

Cristian De Falco (Nuova Igea Virtus)

8 volte imbattuto

Giovanni Mileto (SS Milazzo)

Matteo Esposito (Ragusa Calcio)

Andrea Sorrentino (ACR Messina)

Alessio Giuliani (Sambiase 2023)

Leggi anche

RegginaReggio Calabria Calcio