Reggina: il portiere Lagonigro in testa ad una speciale classifica
Contro il Savoia almeno due le parate decisive del giovane amaranto
05 Febbraio 2026 - 16:51 | Redazione
In altra pagina del nostro giornale abbiamo riportato i numeri riguardanti le prime cinque squadre che stazionano nella parte alta della classifica del girone I. Tra queste la Reggina con la difesa meno perforata, grazie ad una migliorare organizzazione difensiva totalmente cambiata dall’arrivo di Torrisi, ma anche grazie alle grandi parate del giovane Lagonigro. Notiziariocalcio ha stilato la classifica dei portieri rimasti imbattuti per più tempo, di seguito le prime posizioni del girone della Reggina:
La classifica dell’imbattibilità
10 volte imbattuto
Antonio Lagonigro (Reggina 1914)
9 volte imbattuto
Mirko Castelnuovo (Nissa FC)
Cristian De Falco (Nuova Igea Virtus)
8 volte imbattuto
Giovanni Mileto (SS Milazzo)
Matteo Esposito (Ragusa Calcio)
Andrea Sorrentino (ACR Messina)
Alessio Giuliani (Sambiase 2023)