Reggina, Praticò: ‘Assestamento? Ballarino è uno molto competitivo’

Durante un intervento a Radio Touring, il patron Ballarino, parlando di un eventuale ripescaggio in serie C, ha usato il termine assestamento come obiettivo della società, provocando la reazione da parte dei tifosi. Ne abbiamo parlato con il Dg Giuseppe Praticò il quale ha dichiarato: “Molti tifosi non conoscono il patron Ballarino e questo è normale, scontato. E’ una persona molto competitiva e non ama perdere, ma allo stesso tempo anche seria e equilibrata, anche se qualche volta le sue esternazioni sono sembrate eccessive (sorride). Persona preparata, seria, tanto è vero che fino ad oggi ha rispettato tutti gli impegni economici e non è poco, tantomeno scontato.

Soprattutto in determinati campionati dove non hai ritorno. Il calcio deve essere sostenibile, allora perchè hanno introdotto il salary cup? Esattamente per questo. Nino Ballarino è uno competitivo ma con i piedi per terra, con lui non vedrete mai una crescita misurata con il denaro, ma con la programmazione e la progettualità. Noi abbiamo costruito tanto in questi due anni, compreso il settore giovanile. C’erano sei giocatori titolari nella finale della Coppa Juniores, Chirico convocato in Nazionale. Tutto questo non lo crei dalla sera alla mattina, questo è il frutto di un lavoro serio, corretto. Se poi ci vogliamo farci incantare dalle sirene e dai proclami”.