Reggina, primo passo. Depositata domanda di iscrizione

La Reggina comunica che in data odierna è stata depositata la domanda d’iscrizione al campionato 2019/20 corredata dai documenti necessari ivi compresa la fideiussione.

Resta da definire il cronoprogramma relativo la sostituzione dei seggiolini della Tribuna Est cosi come previsto dalla normativa criteri infrastrutturali Serie C 2019/20. Confidiamo nel lavoro dell’amministrazione comunale affinchè il settore possa essere fruibile per la prima gara ufficiale.

