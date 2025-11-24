Reggina: la vittoria è un sospiro di sollievo. I problemi rimangono e sono tanti

La Reggina torna da Enna con tre punti che valgono ossigeno. Un colpo di testa di Ferraro decide una gara sporca, tirata, piena di falli ed errori. Una vittoria che interrompe il momento nero, ma che non cancella le difficoltà confermate dal campo.

Gli amaranto giocano una partita confusa. Tanti lanci in avanti, poche idee, poca qualità nelle scelte. La squadra appare nervosa, contratta, spesso impaurita quando deve gestire il possesso. Nonostante questo, sfrutta l’unica vera occasione costruita nel secondo tempo e difende il risultato fino alla fine.

Torrisi porta a casa tre punti pesanti. È un segnale utile per la classifica e per il morale, ma il quadro generale resta complesso. Il lavoro da fare è evidente in ogni reparto: serve ordine, ritmo, personalità, gioco. Il successo può dare una spinta mentale, ma da solo non basta per raddrizzare una stagione fin qui deludente.

Ora l’attenzione si sposta sul mercato. Più di qualcosa dovrà muoversi, in tutti i reparti e stavolta non ci saranno margini di errore. La squadra ha bisogno di rinforzi e certezze, perché l’obiettivo è uscire definitivamente da una spirale negativa che si trascina sin dall’inizio della stagione.

La vittoria di Enna può diventare un punto di partenza. Dipenderà dalla testa del gruppo, dalle scelte della società e dalla capacità di trasformare un risultato fortunoso in una crescita reale. Per adesso, resta un sospiro di sollievo. Ma la salita è ancora lunga.