Reggina, Torrisi allenatore-personaggio. Lascia il segno anche questa volta

Possiamo dire qualsiasi cosa di mister Torrisi, tranne che il suo modo di comunicare sia scontato o banale. Ogni conferenza stampa lascia un segno. È successo più volte in stagione. La più discussa, prima di quella di oggi, nel dopo Acireale, quando difese un primo tempo giudicato da tutti disastroso, definendolo ben giocato.

Leggi anche

Questa volta il tecnico si è superato. La Reggina ha vinto a Enna, ma la prestazione è stata tra le peggiori dell’anno: errori tecnici, confusione tattica, tanti lanci lunghi e poche idee. Una gara sporca, salvata solo dai tre punti, comunque pesanti per la classifica.

Leggi anche

Torrisi, ovviamente, l’ha raccontata a modo suo. “Quella di non giocare è stata una scelta. Partita studiata così“, ha dichiarato. Una frase che ha fatto discutere e che inevitabilmente ha creato reazioni tra addetti ai lavori e tifosi.

Nel suo modo di comunicare c’è un ritmo preciso: esalta il gruppo, lo lo attacca, poi lo rimette al centro del progetto. Usa le conferenze per mandare messaggi, non per fare passerelle, ha detto sabato scorso. È un approccio che può piacere o meno, ma è ormai parte del personaggio.

Strategia o convinzione reale? Difficile dirlo. Di certo, ogni volta che parla, Torrisi sposta l’attenzione e costruisce una narrativa tutta sua. E alla fine, per chi guarda da fuori, resta sempre la stessa sensazione: la Reggina continua a giocare male, ma il mister riesce comunque a far parlare di sé e meno delle prestazioni.