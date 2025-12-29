Reggina: si riparte oggi. Il programma completo degli allenamenti
Tre sedute aperte a tutti, altrettante a porte chiuse
29 Dicembre 2025 - 10:24 | Comunicato
AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 29 dicembre al 3 gennaio presso il Centro Sportivo Sant’Agata:
lunedì 29/12: ore 15
martedì 30/12: ore 10
mercoledì 31/12: ore 10
giovedì 01/01: ore 14.30
venerdì 02/01: ore 10
sabato 03/01: ore 10
Le sessioni di allenamento previste per lunedì, martedì e mercoledì si svolgeranno a porte aperte.