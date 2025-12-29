City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggina: si riparte oggi. Il programma completo degli allenamenti

Tre sedute aperte a tutti, altrettante a porte chiuse

29 Dicembre 2025 - 10:24 | Comunicato

S Agata campo

AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 29 dicembre al 3 gennaio presso il Centro Sportivo Sant’Agata:

lunedì 29/12: ore 15
martedì 30/12: ore 10
mercoledì 31/12: ore 10
giovedì 01/01: ore 14.30
venerdì 02/01: ore 10
sabato 03/01: ore 10

Le sessioni di allenamento previste per lunedì, martedì e mercoledì si svolgeranno a porte aperte.

RegginaReggio Calabria Calcio