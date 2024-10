Allenatore Reggina, spunta un quarto nome. Il famoso colpo a sorpresa

Sta per chiudersi la settimana e sul fronte Toscano nessuna novità

Sta per concludersi anche questa settimana ed ancora nessuna novità per quello che riguarda la scelta del tecnico. Si era dato forse troppo per scontato l’arrivo di Mimmo Toscano sulla panchina della Reggina ed appare abbastanza chiaro che più il tempo passa, più diminuiscono le possibilità che ciò avvenga.

Al fianco di Toscano altri due nomi sono stati sempre accostati in questo periodo come primissime alternative, Colantuono e Bisoli, anche se nella giornata di ieri proprio dalle pagine di City Now Sport, abbiamo parlato di un possibile colpo a sorpresa, cioè l’individuazione di un tecnico fuori dal solito elenco.

E proprio questa mattina, sul sito TMW, si parla di un contatto tra la Reggina e l’attuale allenatore del Catanzaro: “…nelle scorse ore ci sarebbe stato un contatto fra la dirigenza della Reggina e Gaetano Auteri, attuale tecnico del Catanzaro, per valutare la sua posizione in prospettiva futura”.

In qualche modo l’identikit tracciato dal presidente Gallo si avvicina anche ad Auteri. “Esperienza, conoscenza del contesto, che abbia vinto in C anche più di una volta” (Benevento e Nocerina). Vedremo.

