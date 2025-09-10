Reggina: Ragusa sulla sconfitta, l’obiettivo, poi su Di Grazia e Montalto

Con una sconfitta ancora da digerire, l’esterno offensivo Ragusa analizza il momento su Gazzetta del Sud: “Bisognerà mettersi meglio in campo e cercare di dare il massimo. Siamo consapevoli della nostra forza, presto ci risolleveremo. Abbiamo giocato su un campo complicato dalle dimensioni ridotte, anche se non vogliamo cercare alibi per la sconfitta. Al termine della partita ci siamo confrontati tra di noi e con l’allenatore rendendoci conto che possiamo dare molto di più. Un ko che non dovrà condizionare il nostro percorso, l’obiettivo rimane la promozione diretta.

All’inizio si è ancora in rodaggio, anche la Nissa ha pareggiato contro il Milazzo, il mister ci ha chiesto maggiore cattiveria agonistica. Ci siamo ripromessi, quelli più esperti, di trasmettere la passione e l’entusiasmo ai più giovani e in particolare ai nuovi. Comprendiamo la delusione dei tifosi, siamo arrabbiati anche noi. Vogliamo un pronto riscatto e proveremo a ottenerlo contro un’avversaria davvero forte.

Ai punti avremmo meritato, con i due pali colpiti, eppure non abbiamo conquistato nemmeno un pareg- gio. All’interno del gruppo non esiste la minima preoccupazione per questo avvio. L’entusiasmo non è affatto scemato e l’intenzione è ritrovare l’atteggiamento avuto nelle ultime 13 giornate dello scorso campionato. Ai tifosi dico di venire numerosi allo stadio, abbiamo bisogno di loro. Di Grazia e Montalto sono giocatori di qualità venuti a darci una mano”.