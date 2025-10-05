Reggina-Ragusa: dove e come vedere la partita
C'è la possibilità di assistere all'incontro per chi non potrà essere presente al Granillo
05 Ottobre 2025 - 10:43 | Redazione
Si torna al Granillo e per la Reggina è già partita cruciale quella che si gioca contro il Ragusa. L’avvio a stento della formazione amaranto impone il ritorno alla vittoria, per iniziare a migliorare una classifica decisamente al di sotto delle attese. Appuntamento alle ore 15.
Come e dove vedere la partita
Attiva il pass per le gare interne della Reggina. Puoi sottoscrivere il tuo abbonamento annuale al costo di € 100 oppure puoi acquistare la singola gara a € 8,50. Il pagamento avverrà attraverso la piattaforma playreggina1914.it.