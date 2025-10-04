Reggina-Ragusa: la probabile formazione amaranto. Si cambia ancora

Fuori Montalto e Ferraro per squalifica, non convocato il capitano Barillà

Alla ricerca di una identità di gioco ma soprattutto di vittorie, visto che la Reggina in questa prima parte di stagione ne ha conquistata solamente una. Al Granillo contro il Ragusa gli amaranto non hanno alternative se intendono seriamente iniziare la scalata verso la parte più alta della classifica. Mister Trocini dovrà rinunciare a Ferraro e Montalto per squalifica, mentre rimane a casa Barillà per un fastidio al polso operato diversi mesi addietro.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro, R. Girasole, D. Girasole, Blondett, Gatto; Mungo, Laaribi, Porcino; Edera, Di Grazia (Grillo), Ragusa. All. Trocini