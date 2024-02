L'ex Reggina Reginaldo: 'Reggio Calabria,? Sembrava di stare in Brasile'

Una lunga intervista rilasciata ai colleghi di Seried24.com in cui ripercorre la sua lunga carriera che non intende concludere nonostante i suoi quaranta anni abbondanti. Reginaldo e il sogno Italia sperando di emulare Ronaldo, le attenzioni di grandi allenatori come Mourinho e Conte e poi il passaggio sull’esperienza alla Reggina, quello più toccante e che emoziona maggiormente, nonostante si giocasse in serie C: “Legame incredibile, assolutamente oltre il calcio. Lì ho un rapporto straordinario con la gente… vivevo in centro, mi mettevo seduto con gli anziani a chiacchierare di tutto tranne che di calcio. Sono fatto così, amo socializzare e sembrava di stare in Brasile. Appena posso vado sempre a Reggio Calabria, quel luogo è nel mio cuore”.