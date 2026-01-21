Reggina: Salandria spiega la trasformazione, esalta mister Torrisi e punta la Gelbison

Ha ritrovato il posto da titolare con la Vibonese ed è risultato tra i migliori in campo. Ciccio Salandria risponde presente alla chiamata di Torrisi, lui come tanti altri del gruppo, con il sangue amaranto nelle vene. Così a Gazzetta del Sud: “Dopo il successo sulla Nissa qualcuno poteva pensare che fossimo appagati, invece, non è stato così. La nostra fame non è diminuita, anzi è aumentata. Siamo immediatamente riusciti a mettere la gara sui binari giusti, indirizzandola già nel primo tempo. Poi nella ripresa abbiamo gestito il match, senza correre rischi. Si è provato a segnare ancora, anche se quando sei sul 3-0 cerchi di non commettere errori per non far rientrare in partita lo sfidante“.

“Non si è sbagliato l’approccio. L’allenatore ci aveva chiesto di partire forte e così si è verificato. Mister Torrisi ha cambiato la mentalità all’interno del gruppo. C’è maggiore consapevolezza nei nostri mezzi e l’autostima è aumentata. Forse prima si dava tutto per scontato. È evidente che qualcosa non andava, altrimenti non ci saremmo ritrovati a ridosso della zona playout. La Vibonese, al netto del 3-0, rimane compagine di valore, attualmente in difficoltà. I momenti di crisi capitano, anche a noi è toccato risalire la china“.

“Non stiliamo alcuna tabella, a noi interessa il prossimo impegno con la Gelbison. Va riscattato il ko dell’andata. Bisognerà continuare a vincere. Concentriamoci sulla trasferta in programma domenica e successivamente il focus andrà sul Savoia. La Gelbison si affronta come se davanti avessimo il Real Madrid. In casa è pericolosa e stiamo preparando l’incontro con la massima attenzione. Il nostro allenatore è un martello e ci fa rimanere sul pezzo“.

L’arrivo di Fofana quanto ha inciso sulla rimonta? “È forte, come del resto gli altri miei compagni. Ha dato equilibrio e con l’aiuto dei calciatori di maggiore esperienza si è ambientato subito. Accolto come si fa nelle migliori famiglie, sta dimostrando di avere qualità. Ci abbiamo sempre creduto, sapevamo di avere i requisiti per conquistare la promozione diretta. Bisognerà centrarla, la gente ci chiede questo“.