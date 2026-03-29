Reggina, Salandria: ‘Il rammarico è tanto, ma ci sono ancora cinque partite’

La Reggina vince anche lo scontro diretto con l’Athletic Palermo e rimane in corsa. Salandria, entrato nel secondo tempo, ha disputato una grande gara. Lo ascoltiamo ai microfoni di radio Febea: “Partita difficile ma tre punti pesanti, abbiamo combattuto per conquistarli. E’ stato molto bravo Ferraro a sfruttare quell’occasione, sfortunato nella seconda. Potevamo raddoppiare anche con Pellicanò.

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Alla fine ci siamo schiacciati perchè sapevamo quanto era importante conquistare i tre punti. La seconda vittoria pesante dopo l’Igea, siamo lì, con ancora cinque partite a disposizione. Adesso dobbiamo sperare che qualcuno davanti faccia qualche passo falso. Lo abbiamo fatto noi, possono farlo anche le altre. Il rammarico è tanto, pensando alla partita con l’Acireale, potevamo essere primi”.