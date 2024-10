Altra operazione in uscita in occasione dell’ultimo giorno di calciomercato. Il centrocampista Urban Zibert, nonostante il rinnovo di contratto di qualche mese addietro, è stato dato in prestito al Bisceglie, la compagine che la Reggina si troverà di fronte domenica prossima. Raggiungerà gli ex amaranto Mastrippolito e Ungaro.

