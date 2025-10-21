Reggina: il saluto di Danilo Polito al tecnico Trocini e allo staff

Il saluto del match analyst della Reggina Danilo Polito, all’esonerato Bruno Trocini:

“È sempre difficile chiudere un capitolo, soprattutto quando è stato vissuto con passione, stima e condivisione.

Voglio augurare il meglio al mister Bruno Trocini e al suo secondo Max Ginobili, due grandi professionisti ma, prima di tutto, due persone speciali.

Grazie per la fiducia, per la vicinanza e per i bei momenti passati insieme all’interno dello staff.

Porterò con me tutto ciò che abbiamo costruito, dentro e fuori dal campo.

Vi auguro ogni successo, perché lo meritate davvero“.