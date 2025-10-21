Reggina: il saluto di Danilo Polito al tecnico Trocini e allo staff
Al momento la squadra è affidata al match analyst
21 Ottobre 2025 - 09:48 | Redazione
Il saluto del match analyst della Reggina Danilo Polito, all’esonerato Bruno Trocini:
“È sempre difficile chiudere un capitolo, soprattutto quando è stato vissuto con passione, stima e condivisione.
Voglio augurare il meglio al mister Bruno Trocini e al suo secondo Max Ginobili, due grandi professionisti ma, prima di tutto, due persone speciali.
Grazie per la fiducia, per la vicinanza e per i bei momenti passati insieme all’interno dello staff.
Porterò con me tutto ciò che abbiamo costruito, dentro e fuori dal campo.
Vi auguro ogni successo, perché lo meritate davvero“.