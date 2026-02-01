Reggina-Savoia: la probabile formazione amaranto. Ampia scelta per Torrisi

La Reggina sa di giocarsi molto in questa sfida contro il Savoia anche se mister Torrisi cerca di trasmettere serenità al gruppo parlando di nessun obbligo di vittoria, ma convinto in cuor suo insieme alla squadra che il decimo successo consecutivo potrebbe aprire scenari assai interessanti. Il tecnico ritrova Porcino e a pieno regime Barillà, tre invece gli indisponibili (Desiato, Bevilacqua e Verduci). In settimana ha accusato qualche piccolo problema Distratto, anche se nella seconda parte della settimana si è allenato regolarmente.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi