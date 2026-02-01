Serie D: occhi puntati al Granillo per Reggina-Savoia. Il programma e la classifica
Trasferta non semplice per la Nuova Igea. La Nissa prova a rientrare
01 Febbraio 2026 - 00:12 | Redazione
Un’altra giornata tutta da seguire quella di oggi nel girone I della serie D. Il big match si gioca al Granillo tra la Reggina e il Savoia. Trasferta complicata per la Nuova Igea ad Enna, sembrerebbe più agevole il compito per la Nissa, mentre in campo neutro l’incontro tra l’Acireale e l’Athletic Palermo.
Il programma della giornata
Favara – Vibonese
Acireale – Athletic Palermo
Enna – Nuova Igea
Milazzo – Gelbison
Reggina – Savoia
Nissa – Ragusa
Sambiase – Vigor Lamezia
Gela – Sancataldese
La classifica
- Nuova Igea 41
- Savoia 39
- Reggina 39
- Athletic Palermo 38
- Nissa 36
- Milazzo 35
- Sambiase 32
- Gela (-1) 30
- Gelbison 27
- Vibonese 26
- Enna 23
- Vigor Lamezia 22
- Ragusa 21
- Sancataldese 20
- Acireale 20
- Messina (-14) 18
- Favara 17
- Paternò 11