Serie D: occhi puntati al Granillo per Reggina-Savoia. Il programma e la classifica

Trasferta non semplice per la Nuova Igea. La Nissa prova a rientrare

01 Febbraio 2026 - 00:12 | Redazione

Reggina Domenico Girasole

Un’altra giornata tutta da seguire quella di oggi nel girone I della serie D. Il big match si gioca al Granillo tra la Reggina e il Savoia. Trasferta complicata per la Nuova Igea ad Enna, sembrerebbe più agevole il compito per la Nissa, mentre in campo neutro l’incontro tra l’Acireale e l’Athletic Palermo.

Il programma della giornata

Favara – Vibonese

Acireale – Athletic Palermo

Enna – Nuova Igea

Milazzo – Gelbison

Reggina – Savoia

Nissa – Ragusa

Sambiase – Vigor Lamezia

Gela – Sancataldese

La classifica

  1. Nuova Igea 41
  2. Savoia 39
  3. Reggina 39
  4. Athletic Palermo 38
  5. Nissa 36
  6. Milazzo 35
  7. Sambiase 32
  8. Gela (-1) 30
  9. Gelbison 27
  10. Vibonese 26
  11. Enna 23
  12. Vigor Lamezia 22
  13. Ragusa 21
  14. Sancataldese 20
  15. Acireale 20
  16. Messina (-14) 18
  17. Favara 17
  18. Paternò 11

