Reggina-Savoia: i tifosi campani ci saranno. Il comunicato della società

La società Savoia 1908 FC ringrazia il Ministero dell’Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per aver creato le condizioni necessarie affinché i tifosi di Torre Annunziata possano assistere alla gara Reggina – Savoia, evitando che venisse meno il valore sportivo, emotivo e partecipativo di un evento di tale rilevanza.

Il Savoia 1908 FC parteciperà al tavolo tecnico convocato dalle Autorità competenti, assumendosi — come prescritto — tutte le responsabilità organizzative e gestionali connesse alla partecipazione dei propri tifosi, nel pieno rispetto delle indicazioni dell’Osservatorio e delle Questure interessate.

Questa società non svolge esclusivamente un’attività sportiva: rappresenta una città intera.

Per questo, da sempre, scegliamo di assumerci responsabilità, anche quando sarebbe più semplice rifugiarsi dietro la burocrazia o limitarsi a un’interpretazione formale dei regolamenti.

Riteniamo che Torre Annunziata meriti rispetto, tutela e rappresentanza concreta.

Ed è per questo che, con senso di responsabilità e spirito istituzionale, comunichiamo alla nostra tifoseria e alla cittadinanza che:

• accetteremo e rispetteremo tutte le prescrizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;

• organizzeremo direttamente il servizio d’ordine all’interno del settore ospiti, con personale identificabile;

• provvederemo, come società, alla raccolta e trasmissione alle Autorità competenti di tutta la documentazione richiesta relativa ai tifosi partecipanti;

• assumeremo la responsabilità per ogni singolo sostenitore che prenderà parte all’evento.

Lo facciamo per il calcio. Lo facciamo per la nostra tifoseria.

Ma soprattutto lo facciamo per la città di Torre Annunziata e per tutti i suoi cittadini.

Questa città ha bisogno di chi la rappresenti, la difenda e se ne assuma il peso delle responsabilità.

Avanti Torre Annunziata!

Avanti Savoia!

