Reggina-Scafatese: l’arbitro dell’incontro. Ha già diretto gli amaranto

Si spera in una direzione di gara all'altezza di una finale play off

Gli arbitri e gli arbitraggi sono stati spesso tema di discussione in questo campionato di serie D. La Reggina in questo senso non è stata molto fortunata e anche in occasione della semifinale play off giocata contro la Vibonese, la direzione di gara ha fatto molto discutere.

Per Reggina-Scafatese, gara valida per la finale playoff del girone I, programmata per domenica 18 maggio, ore 16, allo stadio Oreste Granillo è stato designato il signor Alessandro Colelli di Ostia Lido, che sarà coadiuvato dai signori Filippo Scorteccia di Firenze e Giuseppe Francesco Magnifico di Bari. Quarto ufficiale il signor Dario Acquafredda di Molfetta.

C’è un solo precedente tra il fischietto laziale e la Reggina, in occasione della gara giocata dagli amaranto all’esordio stagionale in casa dell’Igea Virtus l’8 settembre del 2024.