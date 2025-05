Reggina-Scafatese: il dato dei biglietti venduti. Dobbiamo essere di più

Si è chiusa la seconda giornata di prevendita. Reggina e Scafatese si troveranno di fronte domenica pomeriggio alle ore 16 al Granillo per la disputa della finale play off. In campionato gli amaranto, pur conquistando solo un punto negli scontri diretti, hanno dimostrato alla lunga di essere superiori, lo dice pure la classifica che ha visto Barillà e compagni, chiudere con dodici punti in più.

Adesso però è partita secca seppur la Reggina avrà il vantaggio di poter conquistare due risultati su tre, consapevole, però, di doversi confrontare con un avversario quotato. Dopo la paura di non poter assistere all’incontro dal vivo, ci si aspettava una risposta molto forte dal popolo amaranto, ma in questi primi due giorni di prevendita, al momento sono poco più di 2200 i biglietti venduti, di cui 100 nel settore ospiti. Non moltissimo se si considera che comunque è pur sempre una finale.