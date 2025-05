Reggina-Scafatese: il dato dei biglietti venduti. C’è ancora domenica

Ultime ore a disposizione dei tifosi per l’acquisto del biglietto utile ad assistere alla finale play off tra la Reggina e la Scafatese.

Una sorta di rivolta social quando il Giudice Sportivo ha emesso il verdetto stabilendo le porte chiuse per il match, una risposta non esaltante nel momento in cui, modificando la sanzione, è stata data la possibilità di essere presenti allo stadio, visto che la prevendita sabato sera segnava poco più di 3300 biglietti venduti, compreso il settore ospiti. Si spera in uno slancio finale, come accaduto ultimamente.