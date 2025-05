Reggina-Scafatese: la probabile formazione amaranto. Dubbio a sinistra

Mister Trocini e gli amaranto vogliono chiudere la stagione con un’altra vittoria, l’ennesima di questo girone di ritorno. Quest’ultima varrebbe la vittoria del play off e quindi la possibilità di entrare nella famosa graduatoria utile per eventuali ripescaggi. L’avversario è forte, la Scafatese è squadra costruita a suo tempo per vincere che poi si è smarrita ad un certo punto della stagione con una serie di risultati che l’hanno allontanata dalla parte alta della classifica. Gli amaranto avranno due risultati su tre.

La probabile formazione

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Girasole, Adejo, Ndoye (Cham); Barillà, Laaribi, Porcino; Grillo, Ragusa, Barranco. All. Trocini