Reggina: le polemiche, la scelta del silenzio, la sfida da vincere

Ci siamo. L’appuntamento con la finale play off è fissata per domenica pomeriggio alle ore 16 allo stadio Granillo. Di fronte si troveranno la Reggina e la Scafatese, rispettivammente seconda e terza in classifica nella graduatoria finale, seppur con gli amaranto dodici punti più avanti. Match delicato che arriva al termine dell’ennesima settimana piena di polemiche scatenatesi dopo la vittoria sulla Vibonese e proseguite con la decisione del Giudice Sportivo di chiudere le porte dello stadio ai tifosi.

Decisione rimodulata e inasprita dalla squalifica del campo, ma da scontare la prima gara del prossimo campionato.

Mister Trocini ha preferito la strada del silenzio, troppe chiacchiere hanno preceduto quella che potrebbe essere una partita importante anche per il futuro, perchè se è vero che oggi la vittoria del play off è prettamente un fatto simbolico è altrettanto vero che riuscendo a prevalere sulla Scafatese, ci si collocherebbe in quella graduatoria necessaria per gli eventuali ripescaggi.

Per questo l’obiettivo è quello di chiudere la stagione ancora con un successo, come ormai la squadra ci ha abituati, consapevoli comunque della forza e della organizzazione della compagine avversaria, guidata dall’ex Atzori. Ci si aspetta una buona cornice di pubblico, anche se i dati della prevendita dei primi due giorni non sono esaltanti.