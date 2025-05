Reggina-Scafatese a porte chiuse. Il pensiero dell’avvocato Carlo Morace

Ospite della trasmissione “Momenti Amaranto” in onda su VideoTouring, sulla decisione di far disputare la finale play off tra la Reggina e la Scafatese a porte chiuse così stabilito dal Giudice Sportivo, è intervenuto l’avvocato Carlo Morace: “Per chi era presente allo stadio non sembra si siano vissute situazioni tali da portare a questo tipo di decisione. Sicuramente ci sono state proteste, determinati atteggiamenti, ma nulla che lasciava presagire a un provvedimento così afflittivo, rispetto a una partita che comunque rappresenta una finale play off.

Ci sono stati sforzi enormi dei calciatori in una rincorsa che poi si è rivelata inutile, dei tifosi, che hanno sempre e costantemente sostenuto la squadra ovunque, insomma una vera frustrazione che però non ha mai dato luogo ad atti di violenza almeno per quello che noi abbiamo visto al Granillo. Cori, fumogeni che hanno ritardato l’inizio della partita, lancio di qualche bottiglietta che avrebbe colpito qualcuno dei tesserati, ingresso a fine partita di persone non autorizzate all’interno del rettangolo di gioco e presenza di persone non autorizzate nell’area spogliatoi più la recidiva specifica reiterata. Queste le motivazioni del Giudice Sportivo.

Certo, poi bisognerebbe leggere la relazione del Commissario di campo. Quello che viene rimarcato è l’esistenza di precedenti, ma credo se ne possa venire fuori con una pesante ammenda evitando la decisione di disputare la prossima partita a porte chiuse.

La società sicuramente farà reclamo, non si conoscono i dettagli della relazione che hanno portato a questa decisione, ma credo si possa ottenere una eliminazione della sanzione con l’aumento invece dell’ammenda. Ma, ripeto, la sensazione di chi ha vissuto lo stadio, non conoscendo gli aspetti tecnici ma rifacendoci allo stringato comunicato del Giudice Sportivo, non lascia pensare a possibili pericoli tali che giustifichino la disputa di una finale play off a porte chiuse”.