Sancataldese-Reggina e Nuova Igea-Siracusa: dove vedere le due partite

Si gioca l’ultima partita di campionato con l’interesse tutto rivolto ai due confronti tra le squadre che battagliano ancora per un solo posto, il primo, garanzia di promozione diretta in serie C. Il Siracusa con un punto di vantaggio risulta ovviamente favorito, ma la Reggina vuole crederci fino all’ultimo.

La squadra sarà seguita da tanti tifosi amaranto, circa 300, mentre è stata vietata la trasferta ai sostenitori aretusei. Per questo motivo il presidente Ricci farà allestire un maxischermo all’interno dello stadio De Simone sperando alla fine di poter festeggiare. Il match come succede dall’inizio della stagione, verrà trasmesso in esclusiva da Tris, canale 85 del digitale terrestre.

Dove e come vedere la partita della Reggina

Attraverso l’emittente locale Reggio Tv canale 77 del digitale terrestre, live streaming collegandosi al sito reggiotv.it o alla pagina facebook della tv reggina.