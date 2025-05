Serie D: ultimi novanta minuti che decideranno promozione, play out e retrocessione

Saranno novanta minuti tutti da seguire gli ultimi della stagione regolare per quello che riguarda il campionato di serie D e in particolare il girone I. Il testa a testa tra il Siracusa e la Reggina ha entusiasmato tutti, un duello che si è trascinato fino all’ultimo momento. In coda il Locri tenterà disperatamente di evitare la retrocessione diretta, da definire anche la griglia play out.

Leggi anche

Il prossimo turno

Favara – Città di S. Agata

Pompei – Enna

Locri – Acireale

Nissa – Licata

Nuova Igea – Siracusa

Sancataldese – Reggina

Scafatese – Ragusa

Vibonese – Paternò

Riposa: Sambiase

La classifica

Siracusa 75

Reggina 74

Scafatese 62

Sambiase 54

Vibonese 49

Nissa 43

Paternò 43

Pompei 38

Ragusa 38

Nuova Igea 37

Sancataldese 35

Acireale 33

Enna 32

Favara 30

Licata 28

Città di S. Agata 24

Locri 23