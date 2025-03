Reggina: la società ha fatto un passo indietro, ma quale sarà la risposta dei tifosi?

Dopo i giorni agitati vissuti un attimo dopo la comunicazione della introduzione della “Giornata Amaranto” indetta dalla società e che ha provocato la forte reazione soprattutto degli abbonati, tutto è tornato alla normalità, in virtù del passo indietro registratosi nel pomeriggio di ieri a firma del patron Ballarino e del presidente Minniti. Annullata e rimandata all’ultima di campionato quando la Reggina al Granillo affronterà il Favara, con la speranza che le ambizioni siano ancora vive, cioè quelle di poter ancora raggiungere l’obiettivo promozione.

Detto questo, adesso siamo curiosi di capire quello che accadrà rispetto alla risposta del pubblico in fatto di presenze allo stadio. Probabilmente non si registreranno i numeri visti con il Siracusa e la trasmissione in chiaro della partita non aiuta, ma ci si aspetta comunque una buona partecipazione, almeno questo è quello che si percepisce soprattutto dai social. Vedremo.